В России опрокинулся рейсовый автобус, есть погибшие и раненые

В Рязанской области опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Волгоград.

Как передает ТАСС, об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«В результате ДТП пострадали 15 человек, из них три человека погибли», — сказали в пресс-службе.

По словам руководителя территориального Центра медицины катастроф Сергея Кузьминова, среди пострадавших трое детей. Он отметил, что 11 человек госпитализированы, трое находятся в реанимации, в том числе ребенок десяти лет в тяжелом состоянии. «У пострадавших травмы разной степени тяжести», — добавил он.