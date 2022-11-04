Машина государственной пропаганды, воспевавшая войну с Украиной и репрессии против оппозиции и независимых СМИ, неожиданно сама попала под российский репрессивный каток.

На фоне растущего разрыва между «победным» нарративом ТВ, «шоком» от мобилизации и неудачами на фронте сразу трое российских пропагандистов оказались в опале или были приняты в разработку силовыми структурами.

24 октября после заявления о необходимости топить украинских детей с телеканала Russia Today был уволен ведущий Антон Красовский. Ранее он призывал «полюбить Путина» и радоваться, что у власти именно он.

Высказывание Красовского об украинских детях «омерзительно» и, возможно, вызвано «временным помешательством», заявила глава RT Маргарита Симоньян. «Ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», — подчеркнула она, добавив, что «останавливает сотрудничество с Красовским».

Вслед за Красовским был отстранен от работы главный редактор прогосударственного агентства Regnum Модест Колеров, который заявил о рейдерском захвате агентства. Еще летом Regnum поздравлял на сайте Кремля президент Владимир Путин, а новости агентства по указанию Кремля получали аудиторию за счет продвижения в сервисах «Яндекса».

Следующим в репрессивном списке оказался еще один «адвокат» Путина, бывший ведущий «Первого канала» и ТВЦ Андрей Караулов. Десятилетиями воспевавший Путина как спасителя России пропагандист попал под следствие и спешно окинул Россию перед обысками.

Источником проблем Караулова стал «Ростех» Сергея Чемезова, который ранее устроил «крестовый поход» против телеграм-каналов. Под запущенный Чемезовым каток попали десятки каналов, в том числе проекты близкой к Путину Ксении Собчак и главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина. (moscowtimes.ru)