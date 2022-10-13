В России на войну в Украине военкомат призвал гражданина Узбекистана Сирожу Набиева, который на тот момент проживал в Москве. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA.

Узбекистанец получил повестку из военкомата, несмотря на то что у него нет ни российского гражданства, ни вида на жительство.

«Я живу в Москве, но никогда гражданином РФ не был. Соответственно, ни на каком воинском учете не могу стоять», – сказал Набиев.

Чтобы прояснить ситуацию, мужчина обратился в посольство своей страны. Там Набиеву порекомендовали прийти лично и написать заявление. Также ему сказали, что он не должен идти в военкомат, несмотря на повестку, которая обязывает сделать это в течение суток.

К слову, ранее посольства как минимум трех стран – Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана – предупредили своих граждан об уголовной ответственности, если они будут участвовать в войне против Украины в составе российских вооруженных сил. (focus.ua)