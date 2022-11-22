От подконтрольных Кремлю СМИ, новостных агентств и медиа потребовали перестать сообщать о массовой релокации россиян за границу, также запрет введен на информацию о переводе бизнеса за пределы России. Под запретом оказались не только новости, но и реклама консалтинговых услуг, связанных с переездом и релокацией. Об этом рассказали несколько рекламодателей, которые пытались разместить свои предложения услуг, включая переезд в страны Ближнего Востока.

Источник в одном из рекламных агентств говорит, что такой запрет после второй волны стал тотальным. «Нельзя говорить о бизнес-миграции в Казахстан, Армению, Грузию, ОАЭ. Это похоже на торговлю родиной», — сообщил источник в рекламном агентстве.

Такой подход отражается на подаче новостей и материалов новостных агентств. Например, информация об отказе от гражданства РФ банкиров Олега Тинькова и Николая Сторонского в ТАСС подается через сообщение пресс-секретаря президента о том, что бизнеса в России у них нет. Поэтому в государственных медиа никакой массовой релокации сотрудников IT-компаний и «Яндекса» не происходит, сообщает собеседник The Moscow Times.

По неофициальным данным, от 700 тысяч до 1 миллиона человек покинули Россию после того, как президент Владимир Путин объявил массовую мобилизацию, первую для страны со Второй мировой войны. Согласно статистике Минэкономразвития, только в сентябре численность рабочей силы в экономике в возрасте старше 15 лет сократилась на 600 тысяч человек.

Россия потеряла более 23% топ-программистов, государственные и частные клиники зафиксировали отъезд наиболее высококвалифицированных врачей, а опрос Института Гайдара, проведенный среди топ-менеджеров и владельцев предприятий промышленности, показал кадровый голод в масштабах, которых статистика не видела за всю современную историю страны.

До рекордных уровней с развала СССР вырос поток эмигрантов в Израиль: число получивших паспорт по программе репатриации евреев подскочило на 400% за период с начала года по середину ноября.

После объявления мобилизации отрицательное миграционное сальдо составило минимум 250 тысяч человек, оценивает демограф Алексей Ракша: «Но, скорее всего, 300–350 тысяч пока что безвозвратно покинули страну, и подавляющее большинство из них — мужчины». (moscowtimes.ru)