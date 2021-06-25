Сразу несколько военнослужащих бундесвера получили ранения в результате нападения на многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) к северу от Гао в одной из центральных областей страны. Об этом в пятницу, 25 июня, в Twitter сообщило министерство обороны ФРГ, попросив «воздержаться от спекуляций».

Оно не уточнило число раненых, пообещав сообщить более полную информацию по мере ее поступления. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Представители MINUSMA ранее уведомили о 15 получивших ранения в составе миротворческого контингента «голубые каски». Атака была осуществлена смертником, который подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. (DW)