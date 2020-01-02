В резиденции сбежавшего из Японии Карлоса Гона проводится обыск

Токийская прокуратура в четверг приступила к проведению обысков в резиденции бывшего руководителя франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона в японской столице, где он до недавнего времени находился под домашним арестом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

В настоящее время японские правоохранители ведут расследование по факту бегства Гона из Японии и пытаются выяснить, кто помогал ему совершить этот побег. Японская сторона уверена, что Гону помогали сразу несколько человек, в настоящее время ведется работа по их выявлению. В отношении бывшего руководителя альянса также было возбуждено новое дело по статье о нарушении миграционного законодательства.

На этой неделе стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан. 31 декабря он лично подтвердил этот факт, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. На данный момент доподлинно неизвестно, каким образом находившийся под домашним арестом и постоянным наблюдением полиции Гон смог покинуть территорию Японии. Ранее сообщалось, что Гона якобы вывезли из провинциального японского аэропорта в ящике для музыкальных инструментов, а затем он был доставлен в Ливан из Турции на частном бизнесджете.