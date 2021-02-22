В разработке концепции Музея Победы и Мемориального комплекса Отечественной войны Азербайджана примут участие итальянцы

Министерство культуры Азербайджана продолжает работу по разработке концепции Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы, сообщает в понедельник Trend.Для реализации проекта на высоком уровне министерство обратилось как к местным специалистам, так и зарубежным экспертам, и начало сотрудничать со всемирно известной итальянской компанией «G GROUP», которой успешно реализован ряд международных проектов.

Отметим, что 9 февраля между руководством министерства культуры Азербайджана и представителями компании «G GROUP» состоялась онлайн-встреча и прошли первые обсуждения.

Для совершенной разработки концепции Музея Победы и Мемориального комплекса Отечественной войны важное значение имеет ознакомление с местом, где будет реализован проект. С этой целью 19-21 февраля был организован визит в Баку рабочей группы компании «G GROUP» в составе исполнительного директора и художественного руководителя Фабрицио Конти, консультанта по стратегии Лауры Конти, музейного дизайнера, архитектора и дизайнера по экспозиции Никола Павана и архитектора Карло Павана.

В первый же день визита состоялась встреча делегации с министром культуры Анаром Керимовым. Он подчеркнул на встрече, что Мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей Победы должны стать местом, где до посетителей современными средствами презентации будет донесена информация об Отечественной войне Азербайджана, славной Победе, завоеванной азербайджанским государством и народом.

На встрече были обсуждены работа по проекту, идеи и планы.