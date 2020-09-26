В Раде рассказали об унижении Украины со стороны МВФ

Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний рассказал об унижении Украины со стороны  Международного валютного фонда  (МВФ). Его выступление опубликовано на сайте  партии.

Загородний назвал заявление верховного представителя  Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что для получения кредита Украина должна наладить взаимодействие с МВФ и утвердить в стране верховенство права, «очередной оплеухой». Он отметил, что ради 1,2 миллиарда евро от организации власти страны обязались отдать под контроль Запада судебную систему, Нацбанк и антикоррупционные органы.

Украинский политик также подчеркнул, что треть бюджета страны уходит на погашение долгов. При этом он добавил, что Киев не планирует вести переговоров о реструктуризации долга или отсрочке выплат.

Глава европейской дипломатии совершил  визит в Украину, по итогам которого попросил Киев не ждать решения проблем какими-то внешними силами. Политик в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским  напомнил, что Евросоюз не стоит воспринимать как благотворительную организацию или банкомат для снятия денег.

Ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» упрекнула  президента страны Владимира Зеленского и его команду в торговле национальным суверенитетом. Она обвинила правительство в том, что в обмен на очередной кредит от Евросоюза оно обязалось сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ), усилить давление на предпринимателей и назначить «угодных кредиторам чиновников» (iz.ru)

| 2020-09-26T10:16:34+04:00 26 сентября 2020, 10:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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