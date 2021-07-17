В прошлом году в связи с незаконным оборотом наркотиков в Азербайджане к уголовной ответственности привлечены 4233 человека.

Об этом говорится в отчете рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков за 2020 год.

Из лиц, привлеченных к уголовной ответственности пятеро в возрасте 16-18 лет, 321 — 18-25 лет, 738 — 26-29 лет, 3169 — старше 30 лет.

Из них 4150 мужчин и 83 женщины.

Из привлеченных к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков 3 тыс. — лица без образования и места работы.