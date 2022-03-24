Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир к акциям солидарности. «Покажите свою позицию. Выходите из своих офисов, домов, школ и университетов. Выходите во имя мира. Выходите с украинскими символами, чтобы поддержать Украину, поддержать свободу, поддержать жизнь», — заявил глава государства в видеообращении, опубликованном в четверг 24 марта, спустя ровно месяц с начала военного вторжения России на украинскую территорию.

Он указал, что Украину в ее борьбе поддерживают народы Европы и Америки. В преддверии саммитов НАТО, Евросоюза и G7 Зеленский призвал политиков «поддержать борьбу за жизнь». Он выразил опасение, что «русские уже начали лоббировать свои интересы. Это интересы войны». «Мы должны вместе не допустить, чтобы России удалось сломать кого-то в НАТО, ЕС или «большой семерке». Взломать и перетащить на сторону войны», — заявил украинский президент. Глава государства отметил, что помощь Украине со стороны западных стран еще недостаточно эффективна: «Мы так и не получили самолеты и современное противоракетное оружие. Мы так и не получили танки, противокорабельные средства».

Кроме того, Зеленский обратился к россиянам. «Украина никогда не угрожала безопасности Российской Федерации, — подчеркнул он. — Даже сейчас мы делаем все только для того, чтобы вернуть мир на свою землю». «Мы делаем все, чтобы закончить эту войну. И когда у нас это получится — это будет, непременно, — вы будете уверены как минимум в одном: ваших детей больше не отправят умирать на нашу землю», — подчеркнул Зеленский. «Вы, граждане России, тоже заинтересованы в мире. Спасайте своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне. И если можете покинуть Россию, чтобы не отдавать ваши налоги на войну, сделайте это», — резюмировал он. (DW)