Третий за день американский военно-транспортный самолет C-17A Globemaster III с подразделениями из состава 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США в среду прибыл в Польшу. Это следует из данных западных авиационных ресурсов, передает Интерфакс.

Самолет, вылетевший с базы Форт-Брегг (штат Северная Каролина), приземлился в аэропорту польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной. По решению Вашингтона, там будет размещено в общей сложности 1,7 тыс. американских десантников в составе бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии.