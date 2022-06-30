Саммит НАТО положил начало созданию постоянных баз альянса в Восточной Европе. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

«Это, безусловно, начало создания постоянного присутствия, постоянных баз в нашей части Европы», — сказал Рау.

По его мнению, это будет ответом «на развитие событий на востоке, прежде всего, агрессии России по отношению к Украине».

30 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас говорила, что НАТО сразу начнет реализовывать утвержденный на саммите в Мадриде план по наращиванию военного контингента в Восточной Европе, у границ с Российской Федерацией.

Накануне лидеры государств-членов НАТО в ходе саммита в Мадриде утвердили новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой назвали Российскую Федерацию «прямой угрозой». В документе также указано, что альянс опасается усиления российского военного присутствия в других странах. (gazeta.ru)