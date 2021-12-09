В прокуратуре Польши заявили, что угрозы взрыва на борту совершившего в мае экстренную посадку в Минске самолета Ryanair не было. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, пилот получил информацию о такой угрозе еще до отправки электронного письма о взрывчатке в самолете. Действия экстренных служб и службы аэропорта Минска также свидетельствовали об отсутствии угрозы.

«Вся эта ситуация была просто предлогом, чтобы заставить летчика приземлиться в Минске», — подчеркнули в ведомстве.