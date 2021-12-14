Обозреватель Gazeta Polska Codziennie Бартош Бартчак призвал польские власти воссоздать Речь Посполитую, когда Россия в результате противостояния с США потеряет влияние в Восточной Европе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Раз Польшу втянули в глобальный конфликт, нужно как следует в нем разобраться и извлечь из него пользу, поскольку географическое положение не позволит нам остаться в стороне», — пишет он.

По его словам, конфликты крупных игроков международной арены открывают окно возможностей маленьким. Так, столкновение Германии и Великобритании в первой половине XX века позволило Соединенным Штатам стать мировой сверхдержавой. В аналогичном положении сейчас находится Польша.

Публицист полагает, что после того, как Россия проиграет США, Варшава получит шанс распространить сферу влияния на Беларусь и Украину, создав могущественную империю

«Дело за нами, пора начать польское наступление», — резюмировал Бартчак.