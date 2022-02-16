Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ввел на территории страны режим киберугрозы начальной степени, передает РИА «Новости».

По информации источника, Моравецкий подписал распоряжение о введении первой степени угрозы (ALFA-CRP) по всей стране «в целях противодействия угрозам в киберпространстве». Режим угрозы будет действовать с 15 по 28 февраля.

Уточняется, что введение режима является прежде всего сигналом службам, заботящимся о безопасности. Государственную администрацию обязали проводить усиленный мониторинг состояния безопасности телеинформационных систем.