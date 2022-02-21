Совместные польско-американские учения начались на юго-востоке Польши, сообщил в воскресенье в своем твиттере министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Интерфакс.

«В выходные солдаты 18-й механизированной дивизии («Железной дивизии») начали на юго-востоке Польши совместные учения с солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии армии США», — написал он.

«Мы последовательно усиливаем безопасность восточного фланга НАТО», — отметил польский министр.

Американские десантники были переброшены в Польшу ранее в феврале.