В Министерстве обороны РФ заявили об атаке беспилотников в Московской области. Россияне рассказали об удачной работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пропагандистские российские Telegram-каналы.

«21 августа около 06:50 по московскому времени пресечена попытка совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа», — говорится в сообщении.

Как заявили в Минобороны РФ, беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области, он был поражен средствами радиоэлектронной борьбы.

«Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Одинцовского района, пострадавших нет», — рассказали россияне.

Также по данным российских СМИ, московский аэропорт «Внуково» временно не принимает и не отправляет рейсы. В целях безопасности с 06:25 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани.