В первый день июля в Баку будет до 33 градусов тепла

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами будет слабый туман, северо-восточный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 19-22, днем 29-34 градуса тепла, в Баку ночью 20-22, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 мм до 759 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 35-40%.

На пляжах Абшерона будет преобладать северо-восточный ветер. Температура морской воды на пляжах в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и Загульбе составит 21-22 градуса тепла, в Тюркане, Говсане, на Сахиле и Шихово — 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако в некоторых северных и западных районах возможны грозы, дожди, град. Ожидается восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью будет 10-15, днем 19-24 градуса тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 1 июля на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.