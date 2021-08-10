Военное ведомство США заявило в понедельник, что ситуация в сфере безопасности в Афганистане «развивается не в правильном направлении».

Это заявление прозвучало после того, как боевики-талибы захватили столицу уже шестой провинции Афганистана.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что США глубоко обеспокоены имеющей место тенденцией, но что силы безопасности Афганистана обладают возможностями для противостояния формированиям мятежников.

«Это – их вооруженные силы, это – столицы провинций, их народ, который надо защищать; речь идет о руководстве, которое они готовы осуществлять здесь и сейчас – в данный конкретный момент»,– сказал Кирби.