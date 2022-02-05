Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу провел в Доме народных собраний встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, обсудив с ним перспективы продвижения межгосударственного сотрудничества, передает ТАСС.

По данным китайского МИД, лидеры двух стран коснулись ряда ключевых вопросов двусторонних отношений. Си Цзиньпин выразил готовность Китая вместе с Казахстаном осуществлять торговые и инвестиционные проекты, наращивать сотрудничество в области сельского хозяйства и промышленности.

Среди перспективных направлений сотрудничества двух стран лидер КНР отметил взаимодействие в области современной медицины, искусственного интеллекта, электронной коммерции, цифровых финансов и альтернативных источников энергии. Кроме того, он заявил о важности укрепления сотрудничества со странами — участницами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Мы готовы углублять взаимодействие в сфере безопасности, обеспечивать стабильность в наших странах и в регионе», – добавил политик.

В свою очередь глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил заинтересованность страны в сотрудничестве с китайской стороной, а также пригласил Си Цзиньпина совершить государственный визит в республику в сентябре нынешнего года. Председатель КНР принял данное приглашение, сообщив о планах совершить государственный визит в республику предстоящей осенью.

Днем ранее в китайской столице прошли переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, длившиеся почти четыре часа. Акцент был сделан на двусторонней повестке и торгово-экономическом сотрудничестве, помимо этого, политики затронули тему международной обстановки (lenta.ru)