Парижский суд предъявил обвинения трем подозреваемым в пособничестве терроризму.

Об этом сообщило Agence France-Presse.

По словам источника агентства в суде, «эти люди подозреваются в оказании материально-технической и финансовой помощи джихадисту французского происхождения, который находится в сирийско-иракской зоне».

Операция по задержанию подозреваемых в пособничестве терроризму была проведена во вторник в Реймсе на северо-востоке Франции сотрудниками Главного управления внутренней безопасности и спецназа RAID.