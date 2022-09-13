Мэр Парижа Анн Идальго поделилась новым планом экономии энергии, в рамках которого в столице Франции время подсветки зданий музеев и ратуш с 23 сентября будет сокращено. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Идальго, из-за энергетического кризиса подсветка всех муниципальных зданий будет отключаться в 22:00 по парижскому времени (00:00 по бакинскому времени). Огни на Эйфелевой башне, как и на здании мэрии города будут гаснуть в 23:45 по парижскому времени (01:45 по бакинскому времени).

Сейчас последние декоративные огни на башне отключают после 01:00 (02:00 мск). Похожиее меры, уверена Идальго, должны предпринять главы других французских городов и владельцы частных музеев.

При этом из соображений безопасности уличное освещение — подсветка мостов и дорог — будет работать в ночное время, вероятно, при сниженной яркости.

В городских учреждениях температуру днем снизят с 19 до 18 градусов по Цельсию, а вечером и в выходные дни — до 12 градусов по Цельсию. На один градус, до 26 градусов по Цельсию, будет снижена и температура воды в бассейнах. Всего в Париже хотят снизить энергопотребление на 10%.