Власти Пакистана задержали 23 человека, включая сотрудников полиции, по подозрению в причастности к взрыву в мечети в пакистанском городе Пешавар. Об этом сообщило в среду агентство Agence France-Presse со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах.

«Мы задержали также сотрудников полиции в рамках расследования того, как взрывчатые вещества могли попасть внутрь охраняемой зоны», — заявил источник агентства. Среди 23 арестованных есть как жители Пешавара, так и выходцы из зон на границе с Афганистаном.