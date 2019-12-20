В отношении бывших глав ИВ избрана мера пресечения — арест

В отношении экс-главы исполнительной власти Агстафинского района Низамеддина Гулиева избрана мера пресечения — арест.

Как сообщает в пятницу Trend, на заседании под председательством судьи Рены Гафаровой рассмотрено представление Службы государственной безопасности (СГБ) об избрании меры пресечения в отношении Гулиева.

Решением суда в отношении Гулиев избрана мера пресечения — арест сроком на четыре месяца.

Далее рассмотрено представление о заместителе экс-главы ИВ Агстафинского района Рамиза Татаров и в его отношении также избрана мера пресечения — арест сроком на четыре месяца.

Также в пятницу предстал перед судом экс-глава ИВ города Евлах Годжа Самедов.

Представление Службы государственной безопасности (СГБ) об избрании меры пресечения было рассмотрено в Сабаильском районном суде. Решением суда в отношении Самедова избрана мера пресечения — арест сроком на четыре месяца.