В офисе Зеленского полагают, что украинцы захотят переизбрать Зеленского

Жители Украины захотят переизбрать на второй срок действующего президента Украины Владимира Зеленского, так как он успешно работает в роли главы государства. С таким мнением выступил первый замглавы офиса Зеленского Сергей Трофимов, передает «Страна.ua».

«Люди не захотят одной каденции Владимира Зеленского»,— начал Трофимов.

По его мнению, глава Украины успешно работает в своем направлении и в команде. Также Зеленский, как он считает, ответственно подходит ко всем процессам. Именно поэтому политик должен быть переизбран на второй срок.

«Люди захотят, чтобы он остался… Каково будет его решение и его выбор – наверное, нужно прожить эти пять лет»,— отметил Трофимов.

Он считает, что потребуется много времени, чтобы довести до совершенства или завершить начатые процессы на Украине.

| 2020-03-09T14:21:51+00:00 9 марта 2020, 18:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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