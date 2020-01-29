В ОАЭ зарегистрирован первый случай заболевания новым коронавирусом

Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении министерства здравоохранения, распространенном в среду Эмиратским агентством новостей.
«Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в ОАЭ. Состояние здоровья заболевшего стабильное, больной человек находится под медицинским наблюдением», — отметили в минздраве. В министерстве не уточнили, где и у кого обнаружен коронавирус.
Коронавирус начал распространяться в Китае. Случаи заболевания зарегистрированы уже во многих других странах. Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом в Китае, достигло 5974 человек, 132 скончались. (РИА Новости)
| 2020-01-29T09:42:34+00:00 29 января 2020, 10:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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