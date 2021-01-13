В Новой Зеландии задержали мужчину с топором, разбившего двери парламента

Полиция прибыла к зданию парламента в Веллингтоне в 5.25 после того, как на улице заметили мужчину с топором. На фотографиях с места инцидента видно, что мужчина разбил стекло на двух центральных дверях в парламент, на других заметны следы ударов.

«Мужчина повредил стеклянные панели, но не пытался проникнуть в здание», — сообщили в полиции.(РИА Новости)