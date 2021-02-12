В Норвегии заявили, что размещение бомбардировщиков США не нацелено против России

Размещение бомбардировщиков США в Норвегии является естественной частью сотрудничества в рамках НАТО и не направлено на то, чтобы вызывать возмущение со стороны РФ. Об этом заявил в пятницу Норвежскому телеграфному бюро (NTB) глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.

«То, что наши союзники проводят у нас учения, является частью принятой Норвегией политики в сфере безопасности и естественно в плане сотрудничества в рамках НАТО. Россия это хорошо знает, реальных причин для возмущения у нее нет», — утверждал министр.

«Речь не идет о создании какой-то американской базы в Норвегии. Американские самолеты будут находиться на норвежской авиабазе в течение короткого, ограниченного по времени периода», — подчеркнул он.

NTB сообщило, что американские бомбардировщики, прибывшие в Норвегию на прошлой неделе, останутся там на месяц.(ТАСС)