Птичий грипп выявлен уже в четвертый раз за месяц в деревне Лунтерене на востоке Нидерландов.

Как передает ТАСС, об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

По ее данным, ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, особенно с учетом того, что речь, вероятно, идет о высокопатогенном варианте.

Чтобы предотвратить распространение вируса на самой ферме уничтожены 88 тыс. кур, а также все птицы на семи фермах, располагающихся в радиусе 1 км. В радиусе трех километров располагаются 53 птицефермы, отметила НТК, на них ведутся проверки на наличие птичьего гриппа Голландским управлением по безопасности продуктов питания и потребительских товаров.

В радиусе 10 км насчитывается 236 птицеферм. В отношении большинства из них уже действует запрет на транспортировку птицы, а также яиц, помета и подстилки.