В NASA сообщили о снижении уровня загрязнения воздуха в Китае из-за коронавируса

Спутники Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Европейского космического агентства (ЕКА) зафиксировали заметное снижение уровня загрязнение воздуха в Китае, что американские специалисты частично связывают с распространением нового коронавируса. Об этом сообщило в пятницу космическое ведомство США.

«Если свидетельства того, что это изменение по крайней мере частично связано со снижением экономической активности в результате вспышки заболевания, вызванного коронавирусом», — говорится в распространенном заявлении NASA.

Управление опубликовало две схемы, на которых отображены данные о загрязнении, полученные спутниками. Первая отражает ситуацию с 1 по 20 января, до того как власти Китая начали вводить меры карантина, а вторая — с 10 по 25 февраля, когда ограничения уже действовали. Согласно NASA, снижение уровня выбросов сначала было зафиксировано в районе Уханя, где первоначально была зафиксирована вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания, а затем стало заметно над всей территорией страны.

Специалисты отмечают, что снижение уровня загрязнения в эти месяцы фиксировалось и ранее, поскольку на это время года приходятся отмечаемые в регионе выходные по случаю лунного Нового года. Однако в 2020 году показатели оказались значительно ниже, чем ранее — на 10-30%. Более того, после окончания выходных значительный рост загрязнения, как это обычно бывало ранее, не наблюдается. «В этом году снижение уровня [загрязнения] намного более значительное, чем в прошлые годы, и длится оно дольше», — отметила специалист Центра космических полетов NASA имени Годдарда Фей Лю. «Я не удивлена, поскольку многие города по всей стране приняли меры, направленные на то, чтобы свести к минимуму распространение вируса», — добавила она.(ТАСС)