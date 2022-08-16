В эстонской Нарва демонтировали танк-памятник Т-34, который был установлен в честь освобождения этого города советскими воинами от вермахта в 1944 году, пишет газета Postimees.

По информации издания, Т-34 поместили на грузовое транспортное средство Сил обороны Эстонии и увезли. Портал государственного телерадиовещания Эстонии ERR сообщает, что танк доставят в Эстонский военный музей, расположенный в поселке Виймси под Таллином.

Как рассказал ERR руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви, за призывы к противостоянию при демонтаже этого памятника в Нарве задержали восемь человек, семеро из которых являются местными жителями. По его словам, полицейские задержали активистов в целях предотвращения возможности организации массовых беспорядков, и в данный момент они находятся в отделении полиции. (Газета.Ру)