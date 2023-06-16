Под Серпуховом построят «Американскую деревню», в которой, по задумке российских властей, будут жить граждане «недружественных» стран, желающие переехать в Россию. Под строительство населенного пункта выделят 27 га, рассказал «Известиям» глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Это абсолютная реальность. Такие люди есть. У них нет русских корней, они просто считают, что Россия остается ковчегом адекватности и спокойствия, где они могут вырастить своих детей в нормальных человеческих ценностях», — сказал он изданию на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам руководителя Россотрудничества, власти уже обсуждают проект строительства такой деревни в Подмосковье. Кроме того, некоторые иностранцы уже якобы переселяются под Ярославль. Их будет появляться все больше, уверен Примаков.

«Сегодня потенциально десятки тысяч человек из недружественных стран НАТО, США и Европы задумываются о переезде в Россию и готовы предпринять для этого практические шаги», — заявил глава Россотрудничества.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в Московской области будут рады иностранцам, переехавшим в деревню для иммигрантов. «Есть письмо от американцев, есть запрос от Россотрудничества. Действительно, такая инициатива рассматривается. Мы рады каждому жителю, тем более тем, кто приносит полезное, умное, важное», — сказал губернатор Подмосковья на Петербургском международном экономическом форуме.

Об этом же говорил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач. Примерно 45 тысяч иностранцев из «недружественных» стран готовы переселиться в Россию, заявил он, добавив, что около 70% из них — жители европейских стран, а остальные 25% — из США, Канады и Австралии. Госчиновник не объяснил, откуда он взял такие цифры.

Важно создавать условия для переезда, так как нынешняя программа не до конца отвечает требованиям, добавил Вольвач. «Не каждый иностранец, который сегодня разделяет и поддерживает ценности и культуру России, может воспользоваться программой ввиду отсутствия родственных корней», — рассказал Вольвач (цитата по ТАСС).

После начала войны в Украине пропаганда начала уверять россиян, что многие жители так называемых «недружественных» государств стремятся переехать в Россию, которую называют оплотом традиционных ценностей.