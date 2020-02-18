В Москве продолжаются переговоры по Идлибу

В Москве во вторник утром возобновились турецко-российские переговоры по ситуации в Идлибской зоне деэскалации, сообщает Агентство Анадолу.

Переговоры проходят в здании Министерства иностранных дел России в закрытом для прессы режиме.

В переговорах принимают участие дипломаты, представители Минобороны и спецслужб двух стран.

Турецкую делегацию на переговорах возглавляет замглавы МИД Седат Онал, российскую — спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД Сергей Вершинин.

Переговоры в Москве по урегулированию кризиса в Идлибской зоне деэскалации начались в понедельник 17 февраля.

| 2020-02-18T14:10:44+00:00 18 февраля 2020, 15:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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