В Москве от COVID-19 скончались еще 32 пациента

В Москве за последние 24 часа от COVID-19 погибли еще 32 пациента, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает Газета.Ру.

«В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении штаба.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице достигло 5 059.

В оперштабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома и не заниматься самолечением.