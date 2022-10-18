«Мы полностью выполнили задачу Минобороны. Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат», — отчитался Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вслед за столичными властями заявил о завершении мобилизации в регионе. Все задачи в рамках набора резервистов выполнены, написал он в телеграм-канале.

Правительство региона продолжит поставлять снаряжение мобилизованным и оказывать поддержку их семьям. Он также поблагодарил мобилизованных, благодаря которым задача была завершена досрочно.

Ранее в понедельник, 17 октября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении мобилизации в столице. Пункты сбора мобилизованных, которых в городе, по многочисленным свидетельствам, отлавливали у станций метро и в общественных местах, закрылись в этот же день в 14:00 по московскому времени. Разосланные повестки прекратили свое действие. Военный комиссариат Москвы продолжит рассматривать заявления добровольцев и принимать по ним персональные решения.

При этом, отмечают юристы, объявить о завершении мобилизации в стране должен президент, который объявил ее 21 сентября. До этого момента выданные москвичам повестки все еще остаются в силе, согласно закону. Слова глав регионов могут говорить только о том, что они выполнили квоты по мобилизованным, спущенные министерством обороны. (moscowtimes.ru)