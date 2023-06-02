В Москве на заседании трехсторонней Рабочей группы по разблокировке экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе между Азербайджаном и Арменией достигнуто общее понимание. Об этом говорится в сообщение сопредседателя Рабочей группы от РФ Алексея Оверчука для прессы по итогам заседания трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации.

«В целях реализации договорённостей лидеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации, достигнутых в ходе встречи 25 мая 2023 года в Москве, 2 июня в российской столице состоялось 12-е заседание трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством Заместителя Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева, Вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука.

Заседание прошло в конструктивной атмосфере. С удовлетворением констатирован существенный прогресс в согласовании модальностей разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. В частности, достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Араздейен – Джульфа – Мегри – Горадиз.

Результаты состоявшихся переговоров будут доложены лидерам Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации.

Стороны договорились продолжить работу в рамках трёхсторонней Рабочей группы».