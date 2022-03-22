Техник главного управления МВД по Москве Сергей Клоков арестован на два месяца по делу о распространении недостоверной информации о российской армии. Он стал первым человеком в Москве, арестованным по этой уголовной статье, о котором стало известно. Об этом сообщает государственное агентство РИА «Новости».

Клокова подозревают в публичном распространении фейков о российских военных группой лиц с использованием своего служебного положения по мотивам ненависти. По предъявленному обвинению ему грозит заключение на срок 10 лет. В чём именно заключалось вменяемое ему преступление — не сообщается.

Статья о фейках про армию была добавлена в Уголовный кодекс в экстренном порядке в начале марта, вскоре после начала войны в Украине. О первых делах по ней сообщалось 16 марта.

Как распространение фейков власти квалифицируют призывы за мир, антивоенные высказывания и сообщения об участии российской армии в войне с Украиной, в том числе — о гибели мирных жителей в результате российских ударов.

Согласно официальной позиции властей, война с Украиной не ведётся: вместо этого армия проводит ограниченную специальную операцию. Западные эксперты отмечали, что в ней участвует значительная или большая часть боеспособных российских воинских подразделений. (svoboda.org)