В Московской области рядом с газовой станцией упал беспилотник (БПЛА).

Дрон попал в газовую станцию в Коломенском округе. В результате падения БПЛА взрыв не произошел.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил падение БПЛА, целью которого был инфраструктурный объект.

«Это произошло вблизи деревни Губастово в Коломенском округе Подмосковья. Вероятно, целью был инфраструктурный объект, но он не пострадал. Жертв и разрушений нет», — сказал губернатор.

Teleqram- канал “Mash” написал, что БПЛА упал в 100 метрах от Воскресенской газо-компрессорной станции в районе Коломны.