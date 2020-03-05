В Молдове возбудили уголовные дела из-за незаконной прослушки

Генеральная прокуратура Молдовы возбудила пять уголовных дел по факту незаконной прослушки и слежки за политиками, журналистами и другими публичными людьми, которые проводились правоохранителями в 2017-2019 годах. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

«Прокуратура констатировала, что правоохранительные органы, прослушивая и устанавливая слежку, допускали процессуальные нарушения основных прав граждан, касающихся неприкосновенности личной жизни. В результате было возбуждено пять уголовных дел, против семи прокуроров завели 13 дисциплинарных расследований, которые передали Высшему совету прокуроров», — отмечается в документе. В прокуратуре также подчеркнули, что уже представили отчет о расследовании в парламенте. (ТАСС)

| 2020-03-05T16:50:28+00:00 5 марта 2020, 19:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss