В Молдове возбудили уголовные дела из-за незаконной прослушки

Генеральная прокуратура Молдовы возбудила пять уголовных дел по факту незаконной прослушки и слежки за политиками, журналистами и другими публичными людьми, которые проводились правоохранителями в 2017-2019 годах. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

«Прокуратура констатировала, что правоохранительные органы, прослушивая и устанавливая слежку, допускали процессуальные нарушения основных прав граждан, касающихся неприкосновенности личной жизни. В результате было возбуждено пять уголовных дел, против семи прокуроров завели 13 дисциплинарных расследований, которые передали Высшему совету прокуроров», — отмечается в документе. В прокуратуре также подчеркнули, что уже представили отчет о расследовании в парламенте. (ТАСС)