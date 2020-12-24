В Молдове Майя Санду принесла присягу и вступила в должность президента

Майя Санду вступила в должность президента Молдовы. В ходе торжественной церемонии инаугурации, которая состоялась в четверг в присутствии депутатов парламента, членов Конституционного суда и иностранных дипломатов, она принесла присягу на конституции.

«Клянусь отдавать все свои силы и умения во имя процветания Республики Молдова, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы», — зачитала текст присяги Санду.

Санду высказалась за проведение досрочных выборов в парламент без формирования временного правительства после отставки кабинета Иона Кику.

«Досрочные выборы в парламент — это единственная возможность отчистить законодательный орган и выйти из тупика. В действующем парламенте нет 51 депутата, которые поддержат народное правительство. Других вариантов нет», — сказала Санду. (ТАСС)