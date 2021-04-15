В Молдове КС признал наличие обстоятельств для роспуска парламента

Конституционный суд признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы.
«Констатируются обстоятельства для роспуска парламента из-за неспособности назначить правительство в соответствии со статьей 85 Конституции», – огласила, как сообщает Спутник-Молдова, глава Конституционного суда Домника Маноле.
Маноле также сообщила, что к заключению КС были приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.
Доводы в поддержку своего обращения Санду представила суду лично. «Из-за важности вопроса и в знак уважения к суду я решила прийти лично», – заявила президент.
В своем выступлении президент заявила, что на данный момент существуют все основания для роспуска парламента, предусмотренные статьей 85 Конституции. По мнению Санду, три месяца – это максимальный срок длительности институционального кризиса, а президент обязан в этом случае прибегнуть к роспуску парламента как способу его преодоления.
«23 декабря 2020 года вследствие политического решения, принятого ПСРМ, подал в отставку премьер Кику. Я могу сказать о смешанной системе, о политических перебежчиках, о неконституционном принятии решений. Но это не правовые основания и не относятся к компетенции суда», – сказала президент судьям.
Обращаясь к суду, Санду заявила, что осознает, что роспуск парламента – крайняя мера для разрешения политического кризиса, для которой сейчас настал момент.