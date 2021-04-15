В Молдове КС признал наличие обстоятельств для роспуска парламента

Конституционный суд признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы.

«Констатируются обстоятельства для роспуска парламента из-за неспособности назначить правительство в соответствии со статьей 85 Конституции», – огласила, как сообщает Спутник-Молдова, глава Конституционного суда Домника Маноле.

Маноле также сообщила, что к заключению КС были приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.

Доводы в поддержку своего обращения Санду представила суду лично. «Из-за важности вопроса и в знак уважения к суду я решила прийти лично», – заявила президент.