Карантинные меры ужесточены с понедельника в Молдове из-за фиксируемого роста числа заболеваний COVID-19.

«Вновь введено обязательное ношение защитных масок во всех закрытых общественных местах, включая общественный транспорт, а также на открытых пространствах, где невозможно соблюдать физическое расстояние не менее одного метра. Также обязательным является соблюдение социальной дистанции между людьми не менее одного метра, за исключением случаев, когда специальными положениями установлено соблюдение другого расстояния между людьми», — говорится в опубликованном решении Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью. Согласно новым правилам, до 50% от вместимости ограничен доступ в заведения общественного питания в закрытые помещения, в театры, музеи, кинотеатры, библиотеки, а также на массовые мероприятия.

Молдoвa в последние дни перешла из «зеленой» в «оранжевую» зону, что означает более 50 новых случаев заражения на 100 тыс. населения. Зарегистрирован рост на 140% числа смертельных случаев, также отмечено распространение нового штамма «дельта». На прошлой неделе в Кишиневе и ряде других городов страны открыли дополнительные отделения для заразившихся коронавирусом, власти заявили, что не исключают введения ограничений для непривитых граждан.