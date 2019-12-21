В МО России раскрыли планы по полетам стратегических ракетоносцев в 2020 году

Россия планирует в 2020 году полеты своих стратегических ракетоносцев за рубеж в рамках международной деятельности, сообщил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.

«Конечно, мы и в Индонезию, Венесуэлу (летали) за последние годы, в Южноафриканскую республику. Есть планы и на следующий год», — сказал он в эфире радио «Эхо Москвы».

Кобылаш не уточнил, какие именно машины, в каком количестве и в какие страны могут отправиться.

«Я думаю, что практика международной деятельности будет расширяться», — добавил командующий.

В конце октября два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) прибыли на аэродром Ватерклоф (ЮАР). В ходе полета экипажи дальней авиации ВКС России преодолели более 11 тысяч километров, выполнив при этом дозаправку в воздухе.