В мире выявили более 641 тыс. случаев COVID-19 за сутки

За сутки в мире зарегистрировано более 641 тыс. случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованные в субботу, 21 ноября.

Число летальных исходов за сутки выросло более чем на 11 тыс., превысив таким образом 1,36 млн.

Больше всего случаев заражения коронавирусом за 24 часа было зафиксировано в Европе (свыше 276 тыс.), а также в Северной и Южной Америке (более 257 тыс.).

Всего в мире по состоянию на 21 ноября выявлено более 57,2 млн случаев заражения коронавирусом.

19 ноября в ВОЗ выразили обеспокоенность по поводу эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире, заявив, что, согласно статистике, в Европе каждые 17 секунд умирает пациент с COVID-19.

В тот же день в ВОЗ спрогнозировали ухудшение ситуации с коронавирусом. Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса (iz.ru)