В минувшем году на родину доставлены тела 14 азербайджанцев, скончавшихся за рубежом

Государственный комитет по работе с диаспорой всегда очень чутко подходит к доставке в Азербайджан тел наших соотечественников, скончавшихся по различным причинам в зарубежных странах. С сожалением следует отметить, что в 2020 году пришло известие о кончине нескольких наших соотечественников, проживающих за рубежом. На каждое обращение, как от диаспорских организаций, так и членов семей о доставке тел скончавшихся родных и близких на родину безотлагательно был направлен ответ.

В 2020 году комитет и диаспорские организации в различных странах приняли непосредственное участие в доставке в страну тел 14 азербайджанцев, скончавшихся за рубежом, и передаче их семьям. Государственный комитет по работе с диаспорой и многие диаспорские организации также взяли на себя необходимые расходы, связанные с похоронами на родине наших соотечественников, скончавшихся в Соединенных Штатах Америки, Кубе, Польше, Бельгии, Франции и России.

Данный процесс сопровождается не только оплатой определенных расходов, здесь важно также организовать прибытие в страну лиц, доставляющих тела, проведение в связи с этим переговоров с соответствующими структурами. В минувшем году комитет предпринял все необходимые действия для скорейшего прибытия в страну, не сталкиваясь ни с какими трудностями, десятков наших соотечественников, доставивших в Азербайджан тела своих близких.

Отметим, что смерть азербайджанцев, скончавшихся за рубежом, была вызвана суицидом, убийством, утоплением и отравлением газом, инфекцией коронавируса, а также некоторыми другими заболеваниями.