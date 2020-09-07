В Минске пропала член КС оппозиции Колесникова

Белорусская милиция приступила к поискам пропавшего члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Об этом сообщил экс-кандидат в президенты республики Виктор Бабарико в своем Telegram-канале.

«Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Координационного совета оппозиции Беларуси сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Координационный совет призвал власти страны немедленно освободить их. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выразила мнение, что таким образом правительство пытается сорвать работу организации. (gazeta.ru)