В Милане зафиксировали самое сильное за последние 5 веков землетрясение

Представитель Национального института геофизики и вулканологии Италии Лучия Лудзи заявил о том, что в Милане было зафиксировано самое сильное за последние 500 лет землетрясение. Об этом портал Corriere della Sera.

Он отметил, что землетрясение было зафиксировано в 16.59 (19.59 по бакинскому времени). Его магнитуда составила 3,9.

Лудзи уточнил, что толчки ощущались на глубине 56 км, а эпицентр землетрясения находился в 6 км к западу от самого города. По его словам, это землетрясение сопоставимо с тем, которое было зафиксировано в этом районе 500 лет назад.

«Единственное более сильное землетрясение магнитудой около 5 произошло здесь 26 ноября 1396 года. Его эпицентр находился тогда в городе Монца (ныне пригород Милана)», — добавил Лудзи. (Газета.Ру)