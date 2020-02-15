В МИДе Ирана подтвердили отказ выдать «чёрные ящики» сбитого украинского Боинга

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран не будет приступать в отсутствие всех заинтересованных сторон к расшифровке «чёрных ящиков» украинского пассажирского самолета Boeng 737, который по ошибке сбили иранские военные. Однако передавать их иностранным специалистам Тегеран также отказывается. Об этом Зариф сообщил в интервью американскому телеканалу NBC News.

Глава МИДа отметил, что Иран имеет право возглавить расследование авиакатастрофы, если принимать во внимание нормы Международного воздушного права. При этом Иран не сможет извлечь данные из «чёрных ящиков» из-за отсутствия программного обеспечения, кабелей и дополнительной информации от США или других западных стран. Зариф сообщил, что Тегеран просил помощи в расшифровке у США, но те отказали. Сейчас никто не занимается расшифровкой информации с бортовых самописцев.

— Мы обратились за помощью, почему Соединенные Штаты не помогли нам? Это гуманитарная проблема. Почему они не предоставили нам программное обеспечение? Почему они не предоставили нам информацию? — заявил министр иностранных дел Ирана и подчеркнул, что Иран стремится к расследованию катастрофы «больше, чем кто-либо другой».

Напомним, что пассажирский Boeing 737-800, принадлежащий «Международным авиалиния Украины», утром 8 января вылетел по маршруту Тегеран-Киев. Сразу после взлёта его по ошибке сбила система иранской ПВО. Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Тегеран признал свою вину 11 января (kp.ru)