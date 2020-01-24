В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани

Он добавил, что таким образом США подтверждают, что их государство и вооруженные силы совершили террористические акты и будут продолжать действовать таким образом в будущем. Мусави назвал подход США признаком их слабости, растерянности и отчаяния и призвал международное сообщество осудить действия этого государства.