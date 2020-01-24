В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в ответ на угрозу спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука новому командующему спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эсмаилу Каани заявил, что эти слова являются подтверждением целенаправленного государственного терроризма США.
«Слова этого сотрудника госдепартамента США являются официальным подтверждением и разглашением целенаправленного государственного терроризма США», — ситает Мусави. Заявление опубликовано в официальном Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.
Он добавил, что таким образом США подтверждают, что их государство и вооруженные силы совершили террористические акты и будут продолжать действовать таким образом в будущем. Мусави назвал подход США признаком их слабости, растерянности и отчаяния и призвал международное сообщество осудить действия этого государства.