«Иран и Азербайджан — две соседние страны. У них протяженные общие границы, и существует политическое сотрудничество, вытекающее из общих интересов».

Об этом сегодня на еженедельной пресс-конференции заявил пресс-секретарь МИД Ирана Насир Кенани.

«Мы считаем, что некоторые недоразумения между двумя странами должны быть разрешены путем переговоров. Азербайджанская сторона предприняла позитивные шаги в этом направлении и Иран тоже, как и раньше, предпринимает шаги в этом направлении», — сказал он.

Н.Кенани опроверг утверждения о том, что отношения между Ираном и Азербайджаном холодные, и сказал, что, несмотря на некоторые недоразумения, отношения между Ираном и Азербайджаном нормальные.

Относительно трехсторонней встречи между спикерами парламентов Ирана, Азербайджана и Турции, Кенани назвал естественным проведение встреч на международных заседаниях с участием нескольких сторон, и отметил, что для проведения такой встречи существуют благоприятные условия.